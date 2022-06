Vídeo: Cão pula de carro em movimento e ataca casal que passeava com filho de 3 anos e doguinho

Um casal foi atacado por um cachorro da raça rottweiler no ultimo domingo (5/5), por volta das 20h, em Ribeirão Preto, São Paulo. A mulher, o marido, o filho de 3 anos e o cachorro de estimação da família caminhavam pela calçada quando foram surpreendidos pelo cão que saltou pela janela do veículo e correu e atacou a família.

O ataque, que foi flagrado por câmeras de segurança, aconteceu próximo a faixa de pedestre no cruzamento das ruas Franco da Rocha e Barão de Mauá. No momento do fato, o homem pega a criança no colo, enquanto a esposa segura o cachorrinho de estimação no colo. Todos tentam escapar do ataque, porém o rottweiler consegue atacar a mulher que protegia o doguinho da família nos braços.

O proprietário do rottweiler desceu do carro para conter o ataque. A mulher teve arranhões nos braços e nas costas, mas passa bem.

Confira o vídeo do ataque do rottweiler:

Por No Amazonas é Assim