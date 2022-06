VÍDEO: Câmeras registram colisão carro e moto que resultou em perna amputada

Em primeira mão: Vídeo mostra exato momento em que moto e carro se chocam no cruzamento da Rua Quintino Bocaiuva com a Duque de Caxias, no Bosque, em Sena Madureira.

Acidente ocorreu sexta-feira, dia 03, a noite. Na ocasião, o jovem Gustavo Souza dos Santos, 21 anos, teve a perna esquerda esmagada e, posteriormente, amputada pelos médicos. O Jovem segue na UTI em Rio Branco.

Aldejane Pinto da Redação Ecos da Notícia e Via Radar 104