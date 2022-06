Vídeo: Caixão é arremessado durante acidente com carro funerário

- Publicidade -

Um caixão com um corpo dentro arremessado de um caixão após o carro de uma funerária se envolver em um acidente de trânsito na tarde da última quarta-feira (8).

O caso aconteceu em um cruzamento da cidade de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com pessoas que estavam próximo ao local onde houve a batida, o carro da funerária, que seguia para o sepultamento, colidiu com um outro veículo, o que fez com que o caixão fosse arremessado para a pista.

Um dos motoristas ficou ferido, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para uma unidade de saúde. Ele teve ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros, que também atendeu a ocorrência, não soube informar qual dos carros a vítima dirigia.

O paciente passou por exames de tomografia, foi medicado e liberado logo em seguida. Já o caixão foi recolhido por um outro carro funerário para, enfim, ser sepultado no cemitério da cidade.

Nas imagens é possível ver uma das vítimas sentado em um meio fio, o caixão no meio da pista e o carro da funerária com o fundo aberto. As imagens foram feitas logo após a batida.

