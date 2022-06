Vídeo +18 : Funkeira Mandraka estava de colete à prova de balas e acabou levando 6 tiros na cabeça e sobreviveu!

Na noite da última terça-feira (7),a cantora de funk Monique Araújo Neres, 18 anos, conhecida como Mandraka, sofreu uma tentativa de execução e levou 6 tiros na cabeça e sobreviveu. Monique usava colete à prova de balas no momento que foi atacada em uma pizzaria no bairro Cohab Nova, em Cáceres, a 250 km de Cuiabá, na noite dessa terça-feira (7). Imagens mostram a vítima caída no chão usando o item de proteção.

Segundo a polícia, a tentativa de homicídio teria sido motivada por brigas entre facções criminosas. Um dos suspeitos teria saído de Juara para ir até Cáceres cometer o crime.

A vítima segue internada no Hospital Regional. Dois suspeitos de cometerem o crime já foram presos.

Câmeras registraram o crime

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que um dos homens chega a pé e faz os disparos contra a jovem. Depois, o atirador corre em direção a uma esquina onde um outro homem, em uma moto, o esperava.

A Polícia Militar localizou os dois homens apontados como os executores da tentativa de assassinato na saída da MT-343. Antes da prisão, eles tentaram fugir a pé.

A Polícia Civil investiga o caso.

Por No Amazonas é Assim