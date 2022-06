Vice de Bolsonaro, Braga Netto será exonerado do Planalto nesta semana

- Publicidade -

Praticamente anunciado por Jair Bolsonaro nesse domingo (26/6) como seu candidato a vice-presidente, o general Braga Netto deixará nesta semana o cargo de assessor especial que ocupa no Palácio do Planalto desde abril de 2022.

A exoneração está prevista para ser publicada na próxima quinta-feira (30/6), junto a dos demais assessores de Bolsonaro que vão disputar as eleições. Diferente de ministros e secretários, assessores só precisam deixar seus cargos em 2 de julho.

Braga Netto assumiu a assessoria especial de Bolsonaro após deixar o Ministério da Defesa no final de março, com outros ministros que vão concorrer ao pleito deste ano. Para ficar perto do presidente, o general foi nomeado assessor especial.

Como noticiou a coluna, o militar está no Rio de Janeiro desde sexta-feira (25/6), quando se encontrou com empresários. Nesta segunda-feira (27/6), representará Bolsonaro na posse do novo Clube Militar, sediado na capital fluminense.

Fonte/ Portal metropole.com