Vereador suspeito de participar de homicídios e tortura é considerado foragido pela Polícia Civil

Um vereador de Seringueiras (RO) é considerado foragido pela Polícia Civil, suspeito de participar de um grupo criminoso envolvido em pelo menos dois homicídios e um crime de tortura. Gleidson Gomes Marques, conhecido como Polaquinho, foi eleito em 2020.

Nesta quinta-feira (9), a Polícia Civil realizou a Operação Faroeste, com a intenção de prender o vereador e as outras duas pessoas. No entanto, o político não foi localizado. Apenas um dos suspeitos foi preso na ação, mas não teve sua identidade divulgada.