Veja Vídeo: Temperatura deve chegar abaixo dos 13 graus nesse fim de semana diz Davi Friale

O último fim de semana foi marcado por fortes chuvas e temperaturas a mena em Rio Branco e demais regiões do estado do Acre, isso em virtude de uma massa polar que atingiu o sul do país e grande parte da região norte, que foi o caso do Acre, Rondônia, Roraima e outras regiões da Amazônia Ocidental.

Algumas regiões já receberam algumas mudanças que comprova o aumento das águas do Rio Acre que marcou nesta terça 06, a marca dos 4m.

Hoje o Ecos da Notícia conversou com o metrologista Davi Friale que afirmou que neste fim de semana será marcado por fortes chuvas e temporais onde as temperaturas ficarão abaixo dos 13 graus centígrados.

Confira o vídeo: