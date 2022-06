Veja: Juliana Caetano faz pose atraente no carro e detalhe chama atenção

A cantora Juliana Caetano, do Bonde do Forró, atualizou suas redes sociais com uma foto que deu o que falar. Na imagem, a artista aparece dentro de um carro, usando uma peça fininha e fazendo uma pose atraente. Além disso, um detalhe peludinho no clique da musa acabou chamando atenção: seu cachorrinho.

Na ocasião, Juliana Bonde estava usando um biquíni estampado enquanto mostrava a linguinha e provocava seus admiradores. No banco ao lado, ela contou com a companhia especial de seu animalzinho de estimação. Poderosa, a gata esbanjou beleza e muita sensualidade.

O corpaço de Juliana Caetano e suas curvas definidas também ficaram em evidência na foto sensual da beldade. No Instagram, onde soma milhões de seguidores, a cantora atraiu olhares e conquistou inúmeros elogios e mensagens carinhosas de seus fãs e admiradores.

“Oi amor você é demais linda te adoro”, afirmou um rapaz. “Bah mas tô com uma dúvida, que marca será que é o Dog?”, brincou um fã. “Muito gata essa mulher, e adorei o cachorrinho”, disse um admirador. “Essa mulher é de tirar o fôlego, beleza pura”, declarou um internauta. “Essa mulher é muito linda”, elogiou um fã.

Apesar de ser vocalista do Bonde do Forró, Juliana Caetano também costuma vender conteúdos sensuais na internet. Por conta disso, muitas pessoas consideram seus vídeos completamente apelativos. A famosa chegou a comentar sobre o assunto em suas redes sociais há algum tempo.

“Você não se acha vulgar demais?”, questionou uma pessoa. “Sim. Ainda mais agora depois do WhatsApp da Mansão. Tem coisas que eu faço, que até eu me desconheço. Tá ruim, tá apelativo, tá demais, mas tem gente que gosta. Mas eu discordo disso, porque não é todo mundo. Tem gente que gosta de mim. Os meninos gostam de mim. As mulheres não gostam. Mas os meninos gostam, então não é todo mundo que não gosta. Tem que respeitar as vontades dos outros também”, explicou a musa.

E por falar nos conteúdos de Juliana Caetano, outro dia a artista alertou aos fãs, que seus vídeos sensuais são proibidos para menores de 18 anos.

“Claro que tem vídeo meu! A maioria é tudo vídeo meu. Mas não pode de menor. Tá bom? Se você for de menor não pode entrar… Eu vou deixar o link, aí se você quiser fazer parte, o número vai chegar em seu e-mail. É o seguinte, pra quem tá perguntando, a gente não vai aceitar de menor no nosso WhatsApp tá? Não pode de menor. E outra coisa, essa semana eu vou vir com mais uma novidade sobre a ‘Mansão’. Vão ser quatro meninas novas no nosso WhatsApp e no canal do YouTube, que é pra todo mundo”, alertou a musa.