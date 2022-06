Vale-gás tem data definida. Confira!

Beneficiários do Auxílio Brasil já tem as datas definidas para o pagamento do benefício. Agora, o vale-gás também possui as datas definidas, já que o pagamento desse benefício acontecerá nos mesmos dias do maior programa de transferência de renda do mundo. Vale lembrar que o auxílio para pagar o gás de cozinha acontece a cada dois meses.

Dessa forma, assim como no Auxílio Brasil, o valor segue um calendário de pagamento, que acontece conforme o dígito final do NIS. Por conta disso, é preciso ficar atento às datas para o recebimento do valor.

Calendário de pagamentos

A data do pagamento do Vale-gás acontece no mesmo dia que o pagamento do Auxílio Brasil. Por isso, os beneficiários receberão os valores entre os dias 17 de junho e 30 de junho. Para receber o benefício, basta ter acesso ao cartão do programa. Não é necessário ir a agências da Caixa, nem em qualquer outro órgão do governo.

Além disso, o pagamento acontece de acordo com o dígito final do NIS. Quem tem NIS finalizado em 1 receberá os valores no primeiro dia, 17 de junho. Posteriormente, recebem nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 recebem os beneficiários com NIS finalizado em 2, 3, 4, 5 e 6. Para quem tem o NIS terminado em 7, 8, 9 e 0, o pagamento do Auxílio Brasil acontecerá nos dias 27, 28, 29 e 30.

Vale lembrar que o Vale-gás cai na mesma conta que o pagamento do Auxílio Brasil. Por isso, mesmo que você tenha mais de uma pessoa na família na sua declaração de renda, a conta de recebimento será sempre a mesma. Além disso, os requisitos para ter acesso ao valor são os mesmos do antigo Bolsa Família. Ainda, como as regras são as mesmas, é importante que os beneficiários mantenham os dados atualizados no CadÚnico. Isso porque dados antigos cancelam, de forma automática, o recebimento do auxílio por parte dos cidadãos.

Qual será o valor do Vale-gás?

O intuito do Vale-gás é cobrir parte das despesas dos brasileiros com o gás de cozinha. Por isso, o valor do produto não é fixo, dado que o preço do gás não é fixo também. Dessa forma, é comum vermos variações nos preços mês a mês, principalmente por conta da variação do preço do petróleo no mercado internacional.

Por conta disso, o valor médio do gás de cozinha é calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) até o décimo dia útil do mês. Contudo, um levantamento da agência mostra que, no mês passado, o preço médio ficou em R$112,00. Com isso, os beneficiários do Vale-gás receberiam R$56 referente ao valor do programa. Apesar disso, especialistas acreditam que o valor pode variar, mas não deve ficar muito distante disso.

No último pagamento, em Abril, os beneficiários receberam R$51,00 de ajuda de custo. Um levantamento feito pelo portal G1 apurou que esse valor pagaria 50% do botijão apenas no estado do Rio de Janeiro, dado que nos outros o valor do gás ficou mais alto. De qualquer forma, o pagamento é uma grande ajuda para as famílias que mais precisam.

Por Brasil 123