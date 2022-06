“Vai ser incrível”, diz roteirista sobre sequência de Mortal Kombat

- Publicidade -

O mais recente filme de Mortal Kombat não foi um sucesso absoluto, mas a sequência já está confirmada desde janeiro deste ano.

Sabendo da responsabilidade em suas mãos, o roteirista Jeremy Slater, de The Umbrella Academy e Cavaleiro da Lua, destacou que a equipe de produção está focada em “fazer algo que os fãs realmente amem”. via DiscussingFilm.

“A sequência de Mortal Kombat é incrível. Estou me divertindo muito. Eu realmente não posso compartilhar nenhum detalhe, mas nós queremos fazer algo que os fãs realmente amem e eu acho que é uma ótima equipe criativa. Eles têm ouvido as reações dos fãs e sabem o que os fãs amaram no primeiro filme e o que não amaram. Todo mundo está se preparando criativamente para realmente fazer uma sequência que supere o original em todos os sentidos. Ainda estamos muito no início do processo, mas os fãs podem estar muito animados. Vai ser incrível.”