Vagas home office: 3.316 oportunidades abertas em mais de 10 estados

Com a modalidade do teletrabalho cada vez mais em alta, muitas empresas encontraram nesse formato empregatício a chance de economizar, principalmente com o preço dos combustíveis e transportes nas alturas. Recentemente, inúmeras empresas em mais de 10 estados anunciaram vagas de emprego para home office.

No geral, as oportunidades são para trabalhar no ramo do telemarketing. São oferecidos postos para operador, atendente, vendas, SAC e mais. Alguns inclusive para trabalhar no atendimento remoto via WhatsApp.

Os requisitos para quem deseja ocupar algum posto na área é saber realizar diversas tarefas, ter habilidade para lidar com pessoas e reclamações, ser receptivo, boa fluência verbal, facilidade com vendas, dentre outros. Essas e outras atribuições podem ser conferidas nas descrições de cada uma das vagas.