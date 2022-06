URGENTE: Simaria resolve se afastar dos palcos

- Publicidade -

Após entrevista concedida ao titular desta coluna publicada na última quarta-feira (15/6), em que expôs as divergências com sua dupla e irmã, Simone, Simaria irá se afastar dos palcos por tempo indeterminado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla em contato com a coluna LeoDias. Simone irá seguir a agenda de shows da dupla sozinha pelos próximos dias.

Em nota oficial enviada à coluna, a assessoria da dupla comunicou que Simaria se afastou dos palcos por determinação médica. A cantora mandou o recado aos fãs por meio do comunicado: “Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve. Sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!”. Simone já deve assumir os shows da dupla nesta quinta-feira (16/6), onde está marcada uma apresentação na Festa dos Tomates na cidade Paty dos Alferes, no interior do Rio de Janeiro.

Leia o comunicado oficial emitido pela assessoria da dupla:

“A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs, pronuncia a Simaria: ‘Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!” Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes.”