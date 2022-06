URGENTE: Senado aprova requerimento para ouvir Moraes e Barroso sobre ativismo judicial

- Publicidade -

VITÓRIA DO BRASIL!Senado finalmente cumpre dever e aprova meu requerimento p/ouvir min do STF s/flagrante ativismo judicial.Parabéns comissão de transparência e fiscalização presidida por @Reguffe,Oportunidade p/Srs.Barroso e Moraes esclarecerem desvios de conduta á nação. Paz&Bem.

Com esta mensagem nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (21), o senador Eduardo Girão (Pode-CE) comemorou a aprovação da audiência pública para que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso e Alexandre de Moraes prestem contas de uma série de condutas e decisões polêmicas (que receberam a denominação de ‘ativismo judicial’) tomadas ao longo dos quase três anos e meio do governo do presidente Jair Bolsonaro.

O convite, que não obriga a presença dos magistrados, era uma antiga reivindicação de parlamentares da bancada governista, com vários pedidos ignorados nos últimos meses.

Girão comemorou a aprovação, que considerou histórica.

Assista o vídeo: