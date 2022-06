URGENTE: Sede da empresa Verágua, em Senador Guiomard, sofre incêndio de grandes proporções

- Publicidade -

O escritório e boa parte das instalações da empresa de distribuição de água mineral “Verágua”, situada em Senador Guiomard, foram destruídos num incêndio de grandes proporções que foi contido agora há pouco pelo Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas, só danos materiais, informou o Bombeiros.

O incêndio começou por volta das 18h30min, quando os Bombeiros foram acionados e atenderam a ocorrência em tempo recorde e conseguiram evitar que as chamadas chegassem à sala de máquinas e de engarrafamento da empresa; O temor maior é que as chamas pudessem se alastrar porque o material utilizado no armazenamento da água potável distribuída pela empresa, em galões de 20 litros ou mesmo em pequenas garrafas, são de plásticos e altamente inflamáveis.

Mas, graças à ação dos Bombeiros, os danos se restringiram ao escritório da empresa. Até o momento, não se sabe, ainda, as causas do incêndio, que serão investigadas pela polícia técnica – há suspeitas de que o fogo possa ter sido causado de forma criminosa, mas só a após a conclusão do laudo pericial é que se poderá ter uma definição quanto a isso. A Verágua é uma das distribuidoras de água potável mais antigas em atividade no Acre.

Veja vídeo: