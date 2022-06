URGENTE: Homem invade comércio mata funcionário a golpes de terçado, e é linchado por população

- Publicidade -

Homem identificado como Francisco Carmo da Silva, 30 anos, invadiu o Comércio de nome Barateiro, localizado na rua do Passeio no bairro Taquari e de posse de um terçado e possivelmente apresentando sinais de embriaguez alcoólica, segundo populares, desferiu vários golpes no funcionário de nome Fabrício Silva dos Santos, de 19 anos , que não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local.

O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (14), e de acordo com informações, o autor do crime, ou seja, Francisco é monitorado pela justiça e teria invadido o comércio para realizar um assalto e acabou ceifando a vida do filho do dono daquele estabelecimento.

O criminoso ao tentar fugir do local foi segurado por populares que o espancaram, o homem não morreu por linchamento porque a Polícia Militar chegou a tempo de evitar a consumação, pois dezenas de pessoas estariam agredindo o criminoso.

Bastante ferido pelas agressões sofridas, o acusado foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU e conduzido ao Pronto Socorro de Rio Branco, sendo escoltado por policiais militares, já que apesar do linchamento, Francisco Carmo, já se encontra preso em flagrante por crime de homicídio consumado.

Veja vídeo: