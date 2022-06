URGENTE: Detento é espancado até a morte dentro de Presídio no Acre

O detento João Craveiro Chaves Júnior, 40 anos, foi morto no início da noite desta sexta-feira, 03 dentro da cela 02 do Pavilhão “J” do Presídio Francisco D’Oliveira Conde.

De acordo com informações o detento foi espancado por outros até a morte.

Na cela, além do detento morto, outros seis cumprem pena.

Craveiro era sentenciado por crime de homicídio.

Uma equipe de suporte básico do SAMU foi acionada, mas chegando no local a vítima já estava sem vida.

A Polícia Penal, ainda não informou o motivo da agressão fatal, nem o motivo.