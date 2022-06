URGENTE: Descarte de Pneus usados é causa de incêndio criminoso

- Publicidade -

Incêndio é registrado na tarde desta Quarta-feira, 22 no Bairro Dom Giocondo, mais conhecido como Papoco.

O Corpo de Bombeiro recebeu uma denúncia via COPOM dando conta de que uma área de mata estava sendo consumida pelo fogo.

A equipe se deslocou ao local indicado pela denúncia atestou a veracidade da denúncia.

Segundo relato do Sargento Severo Rocha, populares informaram que um cidadão não identificado jogou cerca de 100 pneus barranco abaixo e uma terceira pessoa também não identificada ateou fogo.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local, pelo menos 50 pneus já tinham sido totalmente destruído pelo fogo e felizmente eles conseguiram controlar as chamas evitando a propagação.

Veja vídeo: