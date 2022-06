Upa’s atendem mais de 75 mil pessoas em Rio Branco em quatro meses do ano, mostram dados da Sesacre

- Publicidade -

Mais de 75 mil pessoas foram atendidas nas unidades de pronto atendimento de Rio Branco, as chamadas UPAs, no 2º Distrito, da Sobral e Cidade do Povo, no período de janeiro a abril deste ano. É o que revela levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), segundo a qual a procura nas UPAs ocorreu pelos mais variados motivos, mas os casos mais recorrentes foram os de síndromes gripais, dor de cabeça, mal-estar e dor no corpo.

As UPAs são estruturas da assistência pré-hospitalar, destinadas ao atendimento de casos de média e alta complexidade, funcionando como meio intermediário entre o posto de saúde e hospital de hospital de urgência e emergência, com atendimento 24 horas. Em Rio Branco, a maior demanda é de segunda a sexta-feira, durante o dia, mostra o levantamento da Sesacre.

O órgão acompanha de perto a movimentação nas unidades: “Hoje estamos aqui num dia tranquilo, com médicos trabalhando, equipe de enfermagem completa e poucas pessoas aguardando”, observou a secretária Paula Mariano, em visita à UPA da Cidade do Povo, durante o fim de semana. As unidades de pronto atendimento são dotadas de ambulatório; sala de medicação; sala de eletrocardiograma; sala de raio-x completo; farmácia; observação com enfermaria infantil, masculina e feminina; sala de isolamento; sala de emergência; sistema completo para uso de oxigênio.

O atendimento obedece critérios de classificação de risco. Os níveis de gravidade para classificação são: vermelho, significando caso gravíssimo, com necessidade de atendimento imediato; laranja: caso grave, com risco significativo e necessidade de atendimento urgente; amarelo: para gravidade moderada, com necessidade de atendimento rápido mas que pode aguardar; verde: pouco urgente; e azul: sem risco de agravamento, mas podendo aguardar atendimento ou ser encaminhado ao posto de saúde.

De janeiro a abril, a UPA do Segundo Distrito realizou um total de 37.160 atendimentos em ambulatório e emergência. Na unidade da Sobral, o total de atendimentos em ambulatório e emergência foi de 23.648. E na Cidade do Povo foram 14.400 atendimentos.

Os m[úmeros da Sesacre mostram que, em Rio Branco, grande parte desse atendimento é ambulatorial, de classificação verde ou azul. “Em geral as urgências e emergências não chegam a 10% do total de atendimentos. Ainda assim, nossas unidades estão preparadas e não deixamos de atender quem procura as UPAs”, disse a secretária Paula Mariano.