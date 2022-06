Unindo forças de segurança, Centro Integrado de Comando e Controle do Juruá é entregue pelo governo

- Publicidade -

Em mais uma demonstração de compromisso com a Segurança Pública, o governo do Acre inaugurou, nesta segunda-feira, 27, o moderno Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc) do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A solenidade contou com a participação do governador Gladson Cameli, do titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar dos Santos, bem como de senadores, deputados, autoridades locais e representantes de pastas, autarquias e departamentos do governo.

No ato de descerramento da placa, o chefe do Executivo exaltou o trabalho da Segurança, que tem adquirido significativos avanços no estado. “Quero parabenizar o trabalho que as Forças de Segurança têm feito de 1º de janeiro de 2019 para cá. A atuação do Estado nas localidades mais longínquas é reconhecida em todos os lugares, as pessoas fazem questão de comentar. Vocês da Sejusp fazem um trabalho de exemplar”, avaliou Cameli.

Localizado no extremo oeste do país e em região de fronteira com o Peru, a instalação do Cicc é estratégica no enfrentamento ao narcotráfico e à violência na região. Para construir e equipar a estrutura, o Estado, em parceria com o governo federal, investiu quase R$ 3 milhões.

Uma obra histórica, que assegura melhor desenvoltura e eficácia dos serviços públicos ofertados pela Segurança Pública, consolida a integração das políticas da pasta, promove propostas articuladas para o setor e acomodará todas as chamadas emergenciais do Juruá, incluindo o serviço do 190.

“O trabalho se iniciou com a recuperação de um prédio público, que estava abandonado. Daqui serão tomadas decisões críticas e, no final, teremos o centro mais moderno da Amazônia, produzindo conhecimento e integrando as Forças de Segurança. O cidadão do Vale do Juruá passa a contar com um equipamento que realmente atenderá às suas necessidades”, disse o gestor da Sejusp.

Galeria de Imagens:

Fotos: Marcos Santos/Secom