Unidade Móvel do Hospital de Amor oferece atendimento para mulheres em frente ao Palácio Rio Branco

- Publicidade -

As mulheres que trabalham no Centro da capital acreana vão ter a oportunidade de se consultar durante uma ação de saúde em frente ao Palácio de Rio Branco, entre segunda (13) e terça-feira (14). A Unidade Móvel do Hospital de Amor vai oferecer diversos serviços durante esses dois dias.

Os homens também podem comparecer à praça do Palácio e receber orientações das equipes de saúde. Será feito agendamento para prevenção de câncer de pele e boca. O mutirão de atendimento tem a parceria do governo estadual.

Serão oferecidos os seguintes serviços:

• Mamografia para mulheres de 50 a 69 anos

• Preventivos do câncer de colo do útero (PCCU) para mulheres de 25 a 64 anos

• Agendamentos para prevenção do câncer de boca para homens e mulheres acima do 35 anos fumantes ou consumidores de bebida alcoólica e ex-fumantes de até 20 anos

• Avaliação para prevenção contra câncer de pele e encaminhamento para especialistas.

“É muito importante que todos se previnam, porque a prevenção salva vidas e é por isso que o Hospital de Amor está aqui, com muito amor, carinho e dignidade para salvar a vida de homens e mulheres acreanos, realizando esses atendimentos”, disse a gerente do Hospital de Amor, Ana Maria Negreiros.

Fonte: G1ACRE