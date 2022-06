Ufac oferece bolsa de pós-doutorado de R$ 4.100

- Publicidade -

A universidade Federal do Acre (UFAC) está oferecendo três bolsas no valor de R$ 4.100 para pós-doutorado do Programa de Desenvolvimento da Pós Graduação ( Amazônia Legal), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A duração é de 12 meses, e as inscrições estão abertas de 10 de junho até domingo,19.

O bolsista selecionado deve comprovar ter apólice de seguro de acidentes pessoais no mesmo mês em que for implementada a bolsa. O seguro deverá ser contratado pelo bolsista e ter vigência em todo o período de duração da bolsa.

Os interessados podem fazer o preenchimento de formulário on-line.

Clik aqui e preencha.

Para mais informações e detalhes sobre o certame, confira o edital da Propeg n° 15/2022, clicando aqui.