TUMULTO E QUEBRA DE PROTOCOLO: equipe responsável pelo monitoramento dos horários em concurso do SESC quebra protocolo e mantém os portões abertos até as 08:36h e em seguida proibe a entrada de aproximadamente 50% dos candidatos

Na manhã deste domingo, 26 de junho, o dia começou agitado em frente a Instituição Educacional Estácio de Sá/UNIMETA.

O aglomerado de inscritos no concurso do SESC, começou quando os portões ficaram abertos até as 08:36h, e em seguida foram fechados, impedindo o acesso de aproximadamente 50% dos inscritos no certame, às dependências da Faculdade.

O clima de tensão mobilizou a ação da Polícia Militar, que foi acionada pela equipe da portaria, na tentativa de evitar retaliação por parte dos concorrentes, que alegavam a todo momento, a quebra de protocolo, referente ao horário para o encerramento de acesso aos portões.

Segundo uma das concorrentes, houve clara violação do edital, uma vez que, a equipe da portaria, manteve os portões abertos depois do horário estipulado pelo certame, e em seguida, não permitiu a entrada dos inscritos, que chegaram 5 minutos após o momento em que os portões foram fechados.

A revolta foi coletiva, e vários inscritos que foram impedidos de acessar as dependências da Faculdade, criaram um grupo responsável por acionar o Ministério Público, no intúito de reaver os seus direitos, e obter o ressarcimento do valor pago na inscrição.

Se houve atraso cometido por alguns concorrentes, deve-se observar as regras do edital, que é clara a respeito do limite de horário para o acesso aos portões, mas em contrapartida, a quebra, e a violação do protocolo, por parte da (equipe responsável pelos portões), em mantê-los abertos após o horário estipulado, configura violação contra os direitos dos inscritos, e o precedente para acionar a justiça, foi claramente dado aos concurseiros.

E de acordo com o ditado popular, a regra é a mesma pra todos, e “o pau que dá em Chico, dá em João!”

