Túlio fala de “torcida contra” namoro com Fátima: “Já acabaram nosso relacionamento”

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes seguem namorando. O relacionamento, que começou em 2017, continua firme e forte. Nesta quinta-feira (2), o deputado federal de Pernambuco usou o Instagram para celebrar 55 meses ao lado da apresentadora. Debochado, ele publicou um vídeo com fotos do casal e a trilha sonora “Se Mordendo de Raiva”, de Xand Avião, que fala sobre pessoas que duvidavam da relação no início.

Na legenda, Túlio também lembrou que não foram poucos as vezes que os dois ilustraram páginas de fofoca com boatos de crises e possíveis términos. “Enquanto blogs de fofoca e canais de desinformação já acabaram nosso relacionamento dezenas de vezes, a única coisa que vai e volta aqui é o avião (Recife – Rio – Recife). Porque hoje completamos 55 meses juntos. Parabéns, amor”, escreveu o político.

Nos comentários, Fátima Bernardes parabenizou o parceiro, mas não se prolongou no assunto e evitou indiretas: “E a gente nem sentiu o tempo passar. Parabéns, amor”, resumiu ela, sem fazer post no próprio perfil.

O namoro dos dois já passou por várias fases. Em 2020, eles mostraram muito companheirismo. Além do isolamento social, Fátima foi diagnosticada com câncer e o namorado foi fundamental para o seu tratamento e recuperação. A apresentadora passou por uma cirurgia e anunciou a cura meses depois.

Fonte: Yahoo!