Tubarão é encontrado pela metade em praia e gera temor na web

A carcaça de um tubarão, encontrada pela metade, em uma praia de Oak Island, no Canadá, deixou internautas preocupados com a possível morte do animal. A foto veio à tona recentemente, por meio da rede social Reddit.

“Vi esse pobre rapaz ontem”, escreveu o autor da postagem.

Um comentarista afirmou que se tratava de um tubarão-rabo-seco, “baseado no formato do nariz, manchas brancas e parte escura do dorso”.

Ainda assim, muitos estavam mais preocupada em definir o óbito do bicho. Embora alguns tenham atribuído o corte às hélices de embarcações, a maioria acredita em um provável ataque de algum tubarão maior.

Já vi muitos tubarões comidos por outros tubarões. Sempre há um peixe maior”, defendeu um usuário. “Isso não foi um acidente de barco! Não foi qualquer hélice. Não foi nenhum recife de coral. E não foi Jack, o Estripador”, delimitou um segundo.

Enquanto isso, o mistério continua.

Fonte/ Portal R7