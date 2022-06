Três jogos marcam hoje a 4ª rodada do Campeonato Acreano sub-20 no Florestão

Pela quarta rodada do Campeonato Acreano sub-20, três jogos serão realizados no Estádio Florestão na capital acreana, na tarde deste sábado, 04.

Os confrontos serão entre Independência x Atlético Acreano (14h), Rio Branco x São Francisco (16h) e Galvez x Andirá (18h).

O jogo entre Independência e Atlético decide uma vaga para a próxima fase da competição.

Rio Branco e São Francisco, lideres do grupo B com quatro pontos, tentam uma vaga para as quartas de final.

Imperadores Galves e Andirá, correm atrás da vitória. O imperador que é o lanterna do grupo B precisa ganhar a partida para conseguir entrar no G4. Já o Andirá vencendo, consegue vaga para a próxima fase do Campeonato.