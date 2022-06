Trabalhei em 2021, quando vou receber o abono PIS/Pasep?

- Publicidade -

O abono PIS/Pasep do ano-base de 2020 foi depositado no começo de 2022. O benefício pagou até um salário mínimo (R$ 1.212) os trabalhadores. Portanto, veja se há uma previsão de pagamento do abono PIS/Pasep para quem trabalhou em 2021.

Lembrando que o abono do PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada que possuam carteira assinada. O Banco do Brasil é quem deposita o Pasep, voltado aos servidores públicos.

Quando o abono PIS/Pasep de 2021 será pago?

Por conta da pandemia, o governo federal atrasou o pagamento do abono PIS/Pasep do ano-base de 2020. No caso, ele seria pago em 2021, conforme prevê as regras do benefício. No entanto, os seus recursos foram alocados para programas como o BEm.

Assim, o ano-base de 2020 só foi pago por agora. Já o abono PIS/Pasep do ano-base de 2021, que deveria ser pago neste ano de 2022, ainda não foi anunciado pelo governo federal. Portanto, não há um calendário com datas e nem a opção de consulta para o novo benefício.

Quem recebe o abono PIS/Pasep

De acordo com as regras atuais do abono PIS/Pasep, os repasses são feitos para as pessoas que cumprem os seguintes requisitos:

Registrado no PIS/Pasep por, no mínimo, cinco anos;

Tenha trabalhado no ano-base do PIS/Pasep por ao menos 30 dias;

Recebe, em média, até dois salários mínimos;

Inscrito na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial;

Não é empregado doméstico;

Não é contratado por pessoa física.

A consulta do PIS/Pasep do ano-base de 2020 está liberada e pode ser feita por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho (Android e iOS) ou pelo telefone 158. Mesmo com os pagamentos já tendo sido feitos, muitos ainda não sacaram o dinheiro.

Cerca de 500 mil pessoas não movimentaram os recursos do ano-base de 2020, que estarão disponíveis até dezembro de 2022. Em torno de R$ 523,2 milhões do abono PIS/Pasep esperam pelos seus donos.

Fonte: Concursos no Brasil