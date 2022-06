Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo contra o Sport no Maracanã

- Publicidade -

O Vasco informou na tarde da última terça-feira, que estão esgotados os ingressos para a partida contra o Sport no próximo domingo, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Os bilhetes acabaram em pouco mais de seis horas de vendas.

A carga total disponibilizada foi de 65 mil ingressos. Desses, restam apenas as gratuidades garantidas por lei. Além disso, há as 4960 cadeiras cativas não comercializáveis.

O Vasco informou que a venda para os torcedores visitantes foi momentaneamente interrompida a pedido do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, o Bepe. A decisão segue protocolo estabelecido para grandes jogos com o objetivo de evitar que o torcedor local compre ingressos na área destinada aos visitantes. Das 4.600 entradas para torcedores do Sport, foram vendidas pouco menos de 500 até o momento.

“O Vasco da Gama solicitou a liberação de uma carga extra no setor Norte, no entorno do setor destinado aos visitantes, e aguarda manifestação sobre esse tema”, ainda informou o clube cruz-maltino.

A venda de ingressos começou às 10h desta terça, a princípio apenas para os sócios do Vasco. Nessa primeira etapa, foram vendidos 30 mil. Às 13h30, a comercialização foi aberta para o público em geral.

Flamengo ainda tenta recorrer

Mais cedo nesta terça, quando a venda de ingressos já estava aberta, o Flamengo deu entrada com um pedido de agravo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na tentativa de reformar a decisão que obriga o consórcio a liberar o Maracanã para a partida do próximo domingo.

O principal argumento do Flamengo, que é o permissionário do consórcio, é o prejuízo ao gramado do Maracanã. No sábado, o Fluminense joga no estádio contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

O Vasco se manifestou nesse pedido de agravo destacando que os ingressos já estavam sendo vendidos e que, caso a decisão fosse reformada, haveria “efeito prático danoso”. A sentença cabe a desembargadora Lúcia Regina Esteves.

Fonte/ Portal ge.globo