Top Gun: Maverick | Filme mantém liderança de vendas na Ingresso.com pelo segundo fim de semana seguido

- Publicidade -

‘Top Gun: Maverick’ já se tornou a maior bilheteria global, do astro Tom Cruise em toda a sua carreira. E o filme segue atraindo espectadores, sendo o mais vendido na Ingresso.com pelo segundo fim de semana consecutivo.

O longa foi responsável por 39%, de todos os ingressos comercializados na plataforma, entre os dias 16 e 19 de junho.

‘Lightyear’, estreante no período, ficou em segundo. ‘Jurassic World: Domínio’, e ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, ficaram respectivamente em terceiro, e quarto. Destaque também, para as sessões antecipadas da ficção-científica ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo tempo’, com estreia marcada para 23 de junho, completando o ranking.

São Paulo, foi a cidade que mais vendeu ingressos no fim de semana. Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, e Brasília, apareceram na sequência.

Fonte/ Portal estacaonerd.com