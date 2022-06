TEATRO: Lepras e A Menina e o Palhaço fazem suas últimas apresentações esta semana

LEPRAS, de Dinho Gonçalves, que gerou excelentes debates na semana passada, fará apresentações sexta-feira (10) e sábado (11), às 20h, no Teatro de Arena do Sesc – Centro.

Dinho disse estar satisfeito com o feedback do público nas reflexões profundas que o espetáculo suscitou.

“O isolamento, o abandono e o preconceito que sofrem os hansenianos precisam ter um fim; ou, no mínimo, diminuir. Pois são lepras (doenças sociais) tão ou mais danosas que a própria hanseníase. Esse trabalho, que estreou no ano passado, fez até agora somente 5 apresentações. A expectativa é que a peça continue a proporcionar grandes debates”, finalizou Dinho que atua há 43 anos no teatro.

Já A MENINA E O PALHAÇO, que há 21 anos encanta crianças e adultos de inúmeras cidades brasileiras, fará a última apresentação no próximo domingo (12), às 17:30 h, também no Sesc centro. A atriz Marília Bonfim disse que “é incrível como o público me deixa extremamente surpresa e feliz com sua presença. Considero que essa peça que foi idealizada para crianças, agrada, talvez, mais os adultos”.

LEPRAS e A MENINA E O PALHAÇO que tem o apoio cultural da Fecomercio, Ômega engenharia, Congel, Ferraço, Bionorte, Print soluction, Easy Serviços, encerram a primeira temporada do Teatro GPT depois que a pandemia deu uma trégua.

Os interessados podem adquirir os ingressos pelo número 99975 5044.