Taila Santos sofre lesão em osso da face durante UFC 275; brasileira vai precisar passar por cirurgia

- Publicidade -

Na co-luta principal do UFC 275, Valentina Shevchenko acabou vencendo a brasileira Taila Santos em decisão dividida, neste domingo (12), em Singapura. Durante a luta com a campeão peso-mosca, a lutadora catarinense acabou sofrendo um afundamento do osso orbital direito.

Com bastante inchaço, Taila foi levada para um hospital logo após a derrota e precisou levar pontos no local da lesão. A causa do afundamento foi um choque acidente durante o terceiro round da luta.

Nesse sentido, a lutadora vai precisar passar por uma cirurgia. A possibilidade do procedimento ser realizado em Singapura foi descartado pela equipe de Taila e a brasileira deve embarcar para o Brasil, com a ajuda de medicação para amenizar a pancada.