Suzy Cortez diz que Neymar quis ver o bumbum dela e a chamou para sair

Estrela do OnlyFans e ex-Miss Bumbum, Suzy Cortez afirmou que já recebeu mensagem privada de Neymar.

“Encontrei o Neymar uma vez numa balada, e ele queria que eu mostrasse o meu bumbum. Depois, me mandou um direct me chamando para sair”, disse ao jornal Extra.

Recentemente, em meio aos rumores da separação de Gerard Piqué e Shakira, ela revelou que o zagueiro do Barcelona sempre a enviava mensagens no Instagram.

“Eu tenho todos os prints. Aliás, não só do Piqué, mas de todos os atores, cantores, jogadores, e vários outros homens que se fazem de santo na internet e por trás não são nada disso. Mas está no meu Instagram, que foi hackeado. Assim que voltar, irei mostrar tudo”, declarou.

Suzy tem uma tatuagem em homenagem a Lionel Messi e é grande fã do argentino, mas diz que ele nunca a procurou.

“Messi e o Coutinho foram os únicos do elenco do Barcelona que nunca me mandaram nada. Os outros me mandavam de tudo, até nudes. Sou amiga de alguns até hoje. Eu trabalho com futebol há anos, e nenhum jogador é fiel”, afirmou.

A estrela do OnlyFans ainda contou que teve casos com o jogador chileno Arturo Vidal e com o piloto britânico Lewis Hamilton.