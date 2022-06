Soldado brasileiro morto na guerra da Ucrânia era formado em enfermagem

“ Dentro do carro, ele me fez a ligação. Isso com os olhos chorosos já, cheios de lágrimas, eu não entendi o por quê. Daí ele pegou e falou assim: ‘Para onde eu estou indo é pior do que todas as outras missões que fiz’. Ele ainda falou: ‘Tira um print da tela, amor, que essa pode ser a nossa última foto ’”

No último domingo (5), um amigo de André fez contato com a família.

“ Meu nome é Sandro, eu sou o comandante aqui do pelotão… A notícia que a gente tem é que, sim, o corpo está no necrotério… Nós todos estamos muito sentidos… Todas as minhas condolências aí para família ”, diz o amigo em áudio.

O Fantástico conversou com Sandro, que estava em um hospital em Kiev. Um militar acompanha a entrevista. E Sandro conta que André estava na “ primeira linha ” do pelotão.

“O André levantava a mão para tudo. Na hora, ele levantou a mão e ele falou: Sandro, me coloca lá… No momento as coisas começaram a explodir e pelo que a gente sabe, ele acabou sendo alvejado por tiro de metralhadora”

A confirmação oficial veio na quinta-feira (9). O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota sem citar o nome de André, mas a família confirmou que se tratava mesmo dele.

No texto, o Itamaraty disse que recebeu, por meio da embaixada do Brasil em Kiev, a confirmação da morte de um brasileiro em território ucraniano em decorrência do conflito.

“Eu tinha fé que ele ia voltar“, diz a esposa de André.

Em nota ao Fantástico, o Itamaraty informou que o traslado de restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família. Que não há previsão regulamentar e orçamentária para o pagamento do traslado com recursos públicos. E voltou a desaconselhar enfaticamente a ida de brasileiros à Ucrânia, enquanto não houver condições de segurança no país.