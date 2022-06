Sisu 2022: UFAC tem 380 vagas em cursos superiores ofertadas para o 2º semestre

- Publicidade -

O Acre tem 380 vagas disponíveis no segundo semestre de 2022 do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). As vagas são todas para a Universidade Federal do Acre (Ufac). Um edital com as informações foi publicado na última sexta-feira (3) no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme o edital, as instituições participantes deverão lançar a ocupação das vagas no Sisu, referente à chamada regular, entre 13 a 22 de julho.

As inscrições para concorrer a uma das vagas começam no próximo dia 28 e terminam dia 1º de julho pelo site do Sisu. O processo seletivo do Sisu referente à segunda edição de 2022 será constituído de uma única chamada.

O resultado regular será divulgado no dia 6 de julho.

Pode participar do Sisu o estudante que tenha feito a edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtido nota maior que zero na redação. Os interessados não podem ter feito o exame na condição de ‘candidato treineiro‘.

Resultados

Haverá apenas uma lista de selecionados, a ser divulgada em 6 de julho de 2022. O aluno só pode ser aprovado em um dos cursos marcados na inscrição:

exclusivamente na 1ª opção, caso tenha obtido nota suficiente;

em sua 2ª opção, se só a nota for alta o bastante.

Os estudantes podem consultar as vagas ofertadas nesta edição do Sisu 2022 no site do Ministério da Educação (MEC).

Cronograma do Sisu do 2º semestre

Inscrições: de 28 de junho a 1º de julho

Resultados: 6 de julho

Matrículas: de 13 a 18 de julho.