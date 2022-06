Simone faz primeiro show sozinha após Simaria anunciar pausa

- Publicidade -

A cantora Simone fez sua primeira apresentação sozinha após a irmã e parceira de palco, Simaria, anunciar uma pausa para cuidar da saúde. O anúncio foi feito após as irmãs se desentenderam publicamente nas últimas semanas.

Ainda no camarim do evento realizado em Paty de Alferes, no Rio de Janeiro, Simone fez um vídeo parabenizando o aniversário da irmã e pedindo o carinho do público.

“Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus abençoe, a guarde, projeta, e tô aqui pra cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada. Conto com o carinho, o apoio de vocês. Hoje comando essa festa com muito carinho. Confio em vocês, sei que vocês sempre estiveram do nosso lado e assim seguiremos em frente”, afirmou Simone.

Já no palco, a cantora repetiu os parabéns pelo aniversário de 40 anos da irmã e, com a voz embargada, deixou uma mensagem para Simaria: “O amor que eu tenho por sua vida é tão grande, tão grande, que sou capaz de dar minha vida por sua vida”.

“Vocês não imaginam como é difícil”, começou Simone, diante dos gritos do público com seu nome.