Simaria entra na Justiça e proíbe que ex-marido busque filhos na escola após briga com babá

O processo de Simaria exigindo que o ex-marido saísse de casa não foi o único movido por ela contra Vicente Esgrid. De acordo com o jornalista Leo Dias, do “Metropoles”, a cantora entrou na Justiça para proibir que o espanhol buscasse os filhos, Giovanna, de 9 anos, e Pawel, de 6, na escola após a separação do casal, anunciada em agosto. Isto porque o empresário protagonizou uma briga com a babá das crianças na porta da escola, deixando os herdeiros assustados.

No processo, a defesa da sertaneja afirma que Vicente tentou visitar Giovanna e Pawel de forma “desordenada, sem anuência da genitora (Simaria), criando um tumulto na porta das escolas das crianças e adotando comportamento violento com a babá, assustando os menores”. O pedido de Simaria foi concedido, segundo Leo Dias, e Vicente não pode mais levar e buscar as crianças na escola, após determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A determinação judicial ainda foi estendida pata o pernoite de Vicente com os filhos nos finais de semana nas quais os dois visitam o pai. Como ele não possui residência fixa e está dormindo em seu escritório, a Justiça entendeu que ele não dá as condições necessárias para as crianças dormirem. Sendo assim, ele foi proibido de dormir com os filhos.

Ex-marido de Simaria criou tumulto na escola, diz babá: ‘Começou a gritar’

O processo traz o depoimento da babá, no qual ela conta sobre o episódio. “Seu Vicente estava na porta e começou a gritar com todo mundo, inclusive na frente das crianças, dizendo que eu estava tentando impedir de ficar com elas. Eu tentei falar com Seu Vicente, pelo menos para saber para onde os meninos seriam levados, mas ele se recusou a me responder. Fiquei com bastante medo do Seu Vicente e assustada com a reação dele. Ele sabe que eu estava lá fazendo o meu trabalho, mas me acusou e criou um tumulto na escola”, afirmou ela.

Vale lembrar que Vicente não concordava que os filhos ficassem aos cuidados de babás e funcionários. Aliás, este é o motivo citado pela defesa do espanhol no processo que Simaria moveu para que ele deixasse a casa na qual moravam. No documento, os advogados afirmam que ele não saiu de casa pois era o responsável por ficar com os filhos enquanto a cantora cumpria os compromissos profissionais. Vicente afirma que deixou de lado o trabalho como empresário para cuidar dos filhos e que a ex mudou após conquistar fama e muito dinheiro.

Para defender a ideia de que Simaria concordava com a forma como eles criavam os filhos, a defesa de Vicente usou uma fala da artista no prêmio Multishow de 2017. “Quero agradecer ao meu marido, Vicente, que não aparece nunca, está sempre escondido, um cara íntegro, honesto, inteligente. Não tenho palavras para dizer o quanto sou apaixonada por ele. Se eu tivesse conhecido agora, eu teria me apaixonado por você. Devo isso também a você, que olhou para mim e para Simone e disse: ‘Vocês tem que seguir o caminho, pois são boas demais, não podem ficar nisso aqui’. Uma salva de palma pro meu marido, gente”, disse a cantora na ocasião sobre o marido, que agora pede na Justiça a divisão do patrimônio da ex-mulher.

Fonte: Purepeople