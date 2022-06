Shitzu é gravemente ferido por Pitbull e dona o joga na rua, sem prestar socorro

- Publicidade -

Um shihtzu macho de aproximadamente 4 anos foi resgatado pela OPA–MT (Organização de Proteção Animal de Mato Grosso), após denúncia de maus tratos em Várzea Grande, na quarta-feira (08). O animal foi atacado por um Pitbull, com quem convivia. A Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) foi acionada, mas a dona do animal não foi encontrada no local.

Segundo informações divulgadas pela ONG, o animal foi atacado pelo Pitbull, que o deixou bastante machucado, e, após isso, foi jogado fora pela dona, sem que ela prestasse qualquer tipo de socorro ao animal ferido.

De acordo com testemunhas, ao iniciar as chuvas, o animal voltou para dentro da empresa, mas novamente foi posto para fora. Vizinhos relatam que ele ficava para fora a maior parte do tempo.

Após o resgate, Caramelo, nome que ganhou na OPA, foi encaminhado à Clínica São Francisco, onde comprovou-se que o estado dele é grave.

Caramelo está com um inchaço no crânio e um dos olhos saltou da órbita, que agora está sendo consumido por larvas. Parte dos ossos da face do animal também está exposta e tomada por larvas. O corpo apresentava arames enroscados ao pêlo e um corte profundo nas costas, que precisou ser suturado.

De acordo com a OPA-MT, o caso de Caramelo é crítico e o olho precisará ser retirado, todavia, como o animal está muito debilitado e com infecção, a cirurgia no momento torna-se um risco.

Para ajudar a ONG a custear o tratamento de Caramelo, basta depositar qualquer valor nas contas abaixo:

Pix: 20.399.403/0001-62

Banco Cora – 403

Organização de Proteção Animal de Mato Grosso