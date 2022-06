Shakira se separa de Piqué após descobrir traição, diz jornal

Shakira teria terminado o relacionamento com o jogador de futebol Gerard Piqué. De acordo com o jornal espanhol El Periódico, a cantora tomou a decisão de se separar do atleta após descobrir uma traição.

A artista teria descoberto a traição e a identidade da amante de Piqué, por isso teria decidido pôr um ponto-final na relação. A pulada de cerca do jogador de futebol teria causado uma crise na relação, e ele estaria morando há algumas semanas no apartamento em que vivia quando ainda era solteiro, também na cidade de Barcelona.

Fora da casa da família, Piqué estaria levando uma vida de solteiro. Ele estaria saindo com o companheiro de time Riqui Puig para baladas de luxo na capital da região da Catalunha e teria sido visto na companhia de mulheres durante as noitadas.

Shakira e Piqué se conheceram em 2010. Na época, o jogador espanhol participou do clipe da música Waka Waka, tema da Copa do Mundo daquele ano. O atleta e a cantora nunca chegaram a se casar oficialmente, mas têm dois filhos juntos – Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Em 2017, também surgiram boatos de que eles iriam se separar, mas a equipe da artista e do craque desmentiu esses rumores na ocasião.

Por R7