Shakira e Gerard Piqué travam batalha após separação polêmica: ‘Ele não está disposto a ceder’

Shakira e Gerard Piqué confirmaram o fim do relacionamento de 12 anos após uma semana inteira de rumores sobre uma traição do jogador e uma crise de ansiedade da cantora. De acordo com o jornal El Economista, o, agora, ex-casal já tem travado uma batalha após a separação e, embora tenham acumulado fortunas juntos, o principal foco da briga é a guarda dos filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

Segundo a publicação, Shakira está interessada em ir embora da Espanha, onde residia com o marido e os filhos. Até 2011, a popstar colombiana morava nas Bahamas e só se mudou para o país por conta da relação com Gerard, que joga pelo Barcelona.

Shakira não fez amigos em Barcelona e as únicas pessoas em seu convívio social são as do círculo familiar de Gerard. O jogador é contra a mudança porque afetaria por completo a rotina dos filhos, que moram na cidade desde o nascimento. Além disso, o atleta, que precisa trabalhar no país, passaria muito tempo longe das crianças. A publicação ainda afirma que Piqué não está disposto a ceder com relação a ida dos pequenos para outro país.

A SEPARAÇÃO DE SHAKIRA E GERARD PIQUÉ

A notícia da separação de Shakira e Gerard Piqué foi divulgada em primeira mãe pelo portal espanhol El Periódico, mas foi em nota para veículos americanos que o casal oficializou o término. “Com muito pesar nós confirmamos que estamos nos separando. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos que vocês respeitem nossa privacidade“, diz o comunicado.

Durante a semana, o El Periodico revelou que o motivo da separação foi uma traição por parte do jogador. A cantora teria pego o companheiro no flagra com outra mulher. A amante do atleta seria uma loira, de 20 anos, que estuda e trabalha com produção de eventos. Desde maio, o casal não estaria mais dividindo o mesmo teto e o craque teria se mudado para um antigo apartamento em Barcelona.

Shakira e Piqué engataram um relacionamento em 2010. O flerte começou durante a Copa do Mundo da África do Sul, onde a cantora emplacou o smash hit “Waka Waka” e o jogador se consagrou campeão com a seleção da Espanha.

Fonte: Purepeople