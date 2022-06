Sesacre investiga primeiro caso de varíola dos macacos no Acre

- Publicidade -

Nesta terça (14), a Secretária de Saúde do Acre (SESACRE) e Vigilância Epidemiologia Municipal deu início as investigações com relação ao primeiro caso suspeito de Monkepox, mais conhecida como Varíola dos macacos. O homem com sintomas da doença está em isolamento social na Unimed Rio Branco. Segundo informações o homem está com sintomas mas com estado de saúde estável, ele teve contato com pessoas que vieram da Europa, local onde alguns países já confirmaram a doença.

A Varíola dos macacos já foi confirmada em São Paulo no sábado (11), e já tem suspeitas em outros estado do Brasil.

Os médicos e cientistas estão com várias dúvidas e preocupados sobre o assunto que tem gerado surto em todo o mundo de casos pela África onde deu início a doença e espalhado em vários continentes.