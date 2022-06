Serviços de limpeza da avenida Amadeu Barbosa é concluído pela prefeitura de Rio Branco

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI), conclui, nesta quarta-feira, 15, os serviços de limpeza na Avenida Amadeo Barbosa. A ação faz parte do programa “Cidade Limpa, Povo Desenvolvido”, que objetiva alcançar todas as regionais da cidade.

Segundo o secretário Joabe Lira estão entregando hoje, toda a parte de limpeza, roçagem e caiação de toda a extensão da avenida e as áreas adjacentes. “Sabemos que é uma área bastante movimentada. Vai haver um grande movimento também para a marcha para Jesus essa semana e o espaço está propício para que as pessoas possam vir, fazer caminhadas, passear e estar num ambiente cada vez mais limpo, cada vez mais bonito”, afirmou o secretário.

O município pede ainda a colaboração da população para a manutenção da limpeza da cidade. Jogando seus entulhos, apenas quando a prefeitura estiver no bairro avisando e autorizando a retirada, assim como evitando jogar lixo fora das lixeiras.

“É importante fazermos um apelo a comunidade, a gente tem feito a nossa parte, a gestão tem feito a limpeza nos bairros, a retirada de entulhos, mas é importante que a população também ande de mãos dadas com a gente, colaborando e fiscalizando, para que possamos deixar a cidade limpa não só numa época do ano, mas durante o ano todo”, pediu o secretario.

Fonte/ Portal riobranco.ac.gov