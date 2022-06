Sérgio Hondjakoff, o Cabeção, surge com madeira na mão e ameaça matar o pai por R$ 1 mil: “Estou pancadão”

Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção da Malhação, publicou um vídeo polêmico em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, dia 6 de maio.

Para quem não viu, o ator apareceu visivelmente alterado na gravação, onde ameaçou o próprio pai. O motivo da briga teria sido uma quantia em dinheiro que ele queria, mas não foi atendido.

“Estou pancadão. Estou pedindo mil reais para o meu pai para ir para São Paulo e ele não quer me dar. Quer que eu vá internado contra a minha vontade porque eu dei uns tequinhos”, disparou o famoso, confessando que havia usado drogas.

Entre gritos de revolta, o artista chegou a seguir o pai pela casa com o pedaço de madeira. “Eu vou ser obrigado a te matar”, disse na filmagem.

Sérgio Hondjakoff fala sobre o vício

Em uma recente entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, o ator falou sobre a recente internação que precisou ser submetido. Depois de acabar com a carreira na Globo, ele confessou se sentir envergonhado da atual situação.

“Buscava um momento de paz comigo mesmo. Se eu ficasse na casa do meu pai, teria vontade de beber de novo. Neguei que estava internado porque fiquei envergonhado com a exposição toda, não soube o que fazer”, confessou o intérprete do Cabeção.

“Quando você está fazendo o uso de alguma substância e usando isso como fuga, nos momentos em que você está sóbrio, fica pensando em consumir a droga”, lamentou.

