Semapi realiza encerramento do Mês do Meio Ambiente com gincana para 170 alunos da rede pública

Nesta sexta-feira, 24, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), realizou o encerramento do Mês do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente celebrado no dia 5 de junho.

O evento ocorreu na Biblioteca Estadual de Rio Branco, com os alunos da escola Dr. Mário de Oliveira e Professor José Rodrigues Leite. A manhã foi destinada aos Jogos Ambientais, a proposta foi reforçar práticas relacionadas a educação ambiental. Na ocasião também foram entregues certificados de participação para as instituições presentes, mudas frutíferas e não frutíferas.

A secretaria, em parceria com o Centro Acadêmico de Florestal (Caef), Universidade Federal do Acre (Ufac), a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e o programa para pioneiros em Reed+ (REM), promoveu diversas atividades durante o mês de junho, como palestras e minicursos.

A secretária de Meio Ambiente, Paola Daniel, afirmou que: “Esse evento de hoje foi de encerramento do Mês do Meio Ambiente da Semapi, nós passamos durante todo o mês de junho realizando várias atividades vinculadas ao mês e hoje nós fechamos com uma grande gincana ambiental, que reuniu cerca de 170 alunos. A ideia é que ano que vem, nós possamos desenvolver o projeto que já está sendo escrito na secretaria que é ampliar a gincana ambiental. Temos a pretensão de levar essa gincana para todas as escolas do estado, para que essas crianças não se envolvam apenas no mês de junho”.

O presidente do Caef, Ovídio Thyago, falou sobre a importância da parceria entre o Centro e a Semapi: “Ter a parceria do Centro Acadêmico de Engenharia Florestal com a Secretaria de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Estado proporciona aos estudantes do curso experiências e aprendizados que garantem uma melhor formação profissional, na mesma medida que, a partir do desenvolvimento dessas atividades, eles buscam tornar a sociedade ambientalmente mais correta e consciente. Mais projetos estão por vir, mas com certeza tanto o trabalho da Semapi quanto do Caef se darão dia a pós dia”.

A aluna Ana Cristina Barrosa da Silva, 12 anos, do sétimo ano do ensino fundamental da Escola Dr. Mário de Oliveira, comentou sobre as atividades realizadas: “Eu achei que foi bem criativo e que a gente tem que cuidar muito bem do meio ambiente, porque senão a poluição fica muito ruim e muita gente pega doenças”.

O aluno Luis Henrique, 16 anos, do segundo ano do ensino médio da Escola Professor Rodrigues Leite, também comentou a respeito: “É importante pra conscientizar os adolescentes a ter cuidados com o meio ambiente. Eu achei a gincana criativa e legal”.

O objetivo do Mês do Ambiente foi trabalhar a respeito de questões ambientais com toda sociedade. Uma vez que a educação ambiental, por exemplo, é um processo formativo pelo qual o indivíduo pode obter conhecimento e, portanto, passar a ter uma nova visão, sendo um agente transformador nas práticas de conservação ambiental.

