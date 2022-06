Sem tempo para trocar de roupa traficante é preso duas vezes em quatro dias

- Publicidade -

Ruan Lucas Martins de Oliveira, 19 anos, foi preso novamente pela guarnição da Força Tática do 1° Batalhão da Policia Militar na noite desta terça-feira,14, no Beco da Cacimba, no bairro Esperança, em Rio Branco.

Segundo a Polícia, eles realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram Ruan na região, apresentando nervosismo e atitudes suspeitas, os PMS o abordaram e encontraram skank, cocaína e uma quantia em dinheiro, possivelmente oriundo do tráfico , Ruan tentou fugir mas foi impedido pela guarnição.

O fato curioso é que Ruan foi preso quatro dias antes pelo mesmo crime de tráfico de drogas. Ele estaria vendendo droga no mesmo local, ou seja, no beco da cacimba a um menor de idade, que foi abordado pelos policiais no exato momento do crime e autuado.

Link da matéria da prisão na sexta feira (10) do traficante: https://ecosdanoticia.net.br/2022/06/giro-prende-traficante-dentro-de-esgoto/

Ruan foi preso na sexta feira, 10, dia 11, no sábado foi solto em audiência de custódia e nesta terça, 14, foi preso novamente pelo mesmo crime, sem chance de fugir e de trocar de roupa, o traficante foi conduzido até a Delegacia Central de Flagrantes-DEFLA, onde já é um velho conhecido e ficará a disposição da justiça.