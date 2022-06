Sem descanso, Barroso é obrigado a ouvir homem indignado: “Você solta o bandido e depois quer elegê-lo na fraude”

- Publicidade -

O ministro Luis Roberto Barroso definitivamente não teve um final de semana muito agradável.

Em palestra na Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi chamado de “mentiroso”. Ficou visivelmente desconcertado.

Ultrapassada essa situação constrangedora, Barroso prosseguiu e conseguiu concluir a sua apresentação.

Porém, o pior havia ficado para o final.

Um homem se dirigiu ao ministro e, indignado, disse o seguinte:

“Sr. Barroso, eu queria dizer pra você que viajei 10 horas para falar que eu e certa parcela da população está indignada com você e com aqueles ministros que soltam bandido e depois quer eleger no fraude”

Em seguida, o cidadão que se identificou como Alexandre Kunz, foi retirado do recinto. Do lado de fora ele gravou um novo vídeo, onde garantiu que estava com o ‘sentimento de dever cumprido’.

Veja o vídeo:

Fonte do vídeo/ Portal Jornal da Cidade Online