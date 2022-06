Sejusp segue investindo na capacitação dos operadores de segurança pública no Alto Acre

A Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), segue com as capacitações dos agentes da Forças de Segurança que atuam na região do Alto Acre.

As capacitações que se iniciaram dia 31 do mês passado, chegou em sua segunda semana e visa o aperfeiçoamento e a integração dos agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP).

Estão sendo ofertados quatro cursos, sendo eles: APH EM COMBATE – protocolo marc 1, Oficina de Sobrevivência Policial, Abordagem Policial e Workshop áudio visual para operadores de Segurança Pública.

As aulas estão divididas em teóricas e práticas. A primeira modalidade está sendo ministrada no auditório da Escola Kairala José Kairala, e a prática está ocorrendo no Polo Industrial de Brasiléia, onde as ruas são asfaltadas o que ajuda na simulação de abordagens de veículos e pessoas.

O coordenador e instrutor do COI, policial penal Kiuly Daniel, afirma que os assuntos abordados nas aulas estão focados na vivência policial, tais como técnicas de armamento, sobrevivência policial e abordagem de veículos e pessoas. “Olhamos que há uma necessidade de uma capacitação para o profissional de segurança como um instrumento importante para a sua atuação nas ruas. Além disso, também focamos que o serviço seja operacionalizado de forma que deixe o profissional mais seguro em suas atuações conforme as orientações do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos.”

Para a agente de Polícia Civil, Juliane Alcântara Maciel, lotada na Delegacia de Polícia de Brasiléia, “nunca houve esse tipo de cursos aqui, é a primeira vez que participo de uma capacitação e instrução de tamanha importância na regional do Alto Acre”.

Fonte: ASSESSORIA