Segunda fase da recuperação do Parque da Maternidade será entregue neste sábado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), trabalha intensamente para entregar neste sábado, 4, a segunda fase das obras de recuperação do Parque da Maternidade, em Rio Branco, no trecho desde a rotatória da Federação Espírita do Acre até o Restaurante Frango no Pote, o que corresponde a 500 metros lineares.

A equipe técnica da Seinfra vistoriou a execução dos serviços na tarde desta quinta-feira, 2, acompanhada de estudantes do curso de Engenharia Civil, os quais puderam verificar como é realizado o microrrevestimento asfáltico.

“Tendo em vista que o revestimento foi aplicado há vinte anos, a vida útil dele já foi vencida. Estamos aplicando o microrrevestimento para aumentar a vida útil do mesmo”, explicou o engenheiro Leandro Melo aos alunos presentes.

O estudante Otávio Eduardo Costa, do 9° período de Engenharia Civil do Centro Universitário Unimeta, afirmou ser de suma importância o convite do Estado para que os futuros engenheiros possam conhecer pessoalmente como é todo o processo de realização da obra.

“Esta experiência é boa para analisarmos na prática o que só tínhamos visto na teoria em sala de aula. Quando fizemos a disciplina, voltada para esta área, estávamos em plena pandemia, o que foi complicado. Mas, agora que fomos convidados pela Seinfra, pudemos observar como é feito todo o trabalho, pois ficam umas lacunas que só podem ser vistas aqui no canteiro, durante a execução da obra”, explicou.

De domingo a domingo, a equipe da Seinfra vem realizando diversos serviços visando melhorar a trafegabilidade na região: tapa-buraco, recapeamento asfáltico com microrrevestimento, sinalização horizontal e vertical, nova iluminação, poda de árvores e revitalização das ciclovias e calçadas.

O investimento total para o recapeamento asfáltico do Parque da Maternidade, o qual possui sete quilômetros de extensão, gira em torno de R$ 2,5 milhões, sendo os recursos de ordem do Estado.

A via é uma alternativa no trânsito, principalmente nos horários de maior fluxo de veículos. A conclusão da obra também contemplará as pessoas que utilizam o local para praticar esportes e atividades físicas em geral.

