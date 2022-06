Segunda etapa do Circuito Junino promovido pela Prefeitura de Rio Branco é sucesso

- Publicidade -

O 14° Circuito Junino de Rio Branco, realizado pela Prefeitura, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), na noite desta sexta-feira, 17, na Praça da Revolução, foi sucesso de público, atrações e organização. O evento teve início no final de semana passado, no estacionamento do Via Verde Shopping, e irá até o próximo domingo, 19 de junho, no Centro da cidade.

Foram escolhidos o Casal Realeza (Sassaricano na Roça), Casal Mirim (Malucos na Roça) e Rainha da Diversidade (Malucos na Roça). Os vencedores receberão uma premiação de até R$ 8 mil, oferecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, no sentido de fomentar a cultura e valorizar os artistas locais.

Desde o começo da noite, uma grande quantidade de pessoas lotava a Praça da Revolução à espera do início da festa e das apresentações. Parque infantil, comidas típicas, bandas locais e muita animação davam o tom da noite.

O vendedor de pipoca, Édson Silva, estava animado e com perspectiva de boas vendas.

“Ajuda muito a gente. Nesse tempo de crise, ajuda muito a gente, essas festas assim”.

A vice-prefeita, Marfisa Galvão e o presidente da FGB, Pedro Henrique Aragão marcaram presença e gostaram muito do que viram.

“A população do nosso município, do Brasil inteiro, precisava de alegria, de animação. E não seria diferente, nessa época junina, a Prefeitura de Rio Branco proporcionar, através da Fundação Garibaldi Brasil, esse festival maravilhoso, para que as pessoas possam fazer as suas competições aqui”, enalteceu a vice-prefeita.

“A gente está hoje, fazendo o nosso Circuito junino, nossa segunda etapa do circuito junino em Rio Branco, É importante que, não só a população esteja feliz, mas, também, os fazedores de cultura. A gente tem que valorizar os nossos artistas da terra” , finalizou, Pedro Aragão.

