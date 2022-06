SBT, Band e Globo: Saiba os jogos que vão passar ao vivo na TV Aberta na semana

Cinco jogos irão figurar na TV aberta na segunda semana do mês de junho. Com a rodada do Brasileirão ocorrendo no meio e final de semana, o volume de partidas será maior na Rede Globo, que exibe quatro confrontos.

Além do Brasileirão Série A no masculino, as mulheres também possuem espaço reservado na Bandeirantes. No sábado (11), às 14h (de Brasília), o Corinthians encara o Flamengo na busca pela reabilitação, após a derrota para o arquirrival e líder Palmeiras no último final de semana.

Vitoriosas nos dois últimos jogos, as meninas do Flamengo ocupam a quinta posição na tabela e visam se aproximar ainda mais do topo na tabela.

Pela elite do futebol nacional, Fluminense, Atlético-MG, Santos, Internacional, São Paulo, América-MG, Goiás e Ceará estarão em evidência em quatro jogos que agitam as rodadas 10 e 11 do certame. Sem partidas da Copa do Brasil e Libertadores, que só ocorrem no final do mês, o Brasileirão contará com embates no meio de semana nas próximas movimentações.

Com o fechamento dos jogos neste domingo (05), o Corinthians reassumiu a liderança da elite do futebol nacional, chegando aos 18 pontos somados. Igualados em pontuação, Palmeiras e Atlético-MG não saíram do zero, no Allianz Parque, e perderam seus respectivos postos na tábua de classificação.

Vitorioso diante do Flamengo, o Fortaleza computou a primeira vitória depois de oito jogos tropeçando. Apesar deste cenário, o Leão do Pici ainda amarga a lanterna do certame.

VEJA OS JOGOS ABAIXO:

BRASILEIRÃO SÉRIE A

• Fluminense x Atlético-MG – 08/06 – 21h30 – Globo

• Santos x Internacional – 08/06 – 21h30 – Globo

• São Paulo x América-MG – 12/06 – 16h – Globo

• Goiás x Ceará – 12/06 – 16h – Globo

BRASILEIRÃO FEMININO

• Flamengo x Corinthians – 11/06 – 14h – Feminino

Fonte: Torcedores Notícias