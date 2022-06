Saúde promove arraial no Hospital de Saúde Mental do Acre

- Publicidade -

Comida típica, quadrilha e muita animação. Foi assim o arraial do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), na tarde desta quarta-feira, 29. Com o objetivo de promover a interação e levar entretenimento aos pacientes, a atividade reuniu gestores, servidores e convidados no pátio externo do hospital.

A gerente-geral do Hosmac, Carol Formiga, destacou a importância da atividade no âmbito da unidade de saúde: “É um momento de descontração, interação, em que a equipe se reúne com os pacientes para um lazer. Todos aproveitam”.

Para Ítalo Vieira, que acompanha a internação da irmã dele no hospital, a realização de eventos e atividades externas contribuem para o sucesso da recuperação. “Muita gente pensa que tratamento é só medicamento, mas nem sempre. Muitas vezes a interação social e familiar também são de extrema importância,” avaliou.

A comemoração de datas festivas no Hosmac já faz parte da rotina de trabalho de servidores e gestores do hospital. Após o intervalo imposto pelo período de pandemia, a programação foi retomada no ano de 2022, com celebração da Páscoa, Dia das Mães, Dia da Mulher. Realizado o Arraial, as equipes já iniciam a mobilização para celebrar o Dia dos Pais. “Sempre que possível incluímos alguma atividade, como passeios no shopping e no Parque Chico Mendes”, informou Carol.

Servidora da Educação há mais de 20 anos, lotada no Hosmac, a professora Estela Cardoso fala da emoção em participar da organização e das atividades junto aos pacientes.“É muito prazeroso. No período de pandemia, quando as atividades foram suspensas, eles nos cobravam e agora, graças a Deus, retornamos e continuaremos.”

Bem-estar

Ainda com o intuito de proporcionar o melhor ambiente a servidores e internos, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) executa melhorias do espaço físico. Viabilizadas com recursos próprios, as intervenções contemplam manutenção completa do sistema elétrico e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas enfermarias.

Fonte: Agência Acre