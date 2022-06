Saúde Itinerante Especializado realiza mutirão de atendimentos em Rodrigues Alves

O Saúde Itinerante Especializado já realizou, em 2022, um total de 8 mil atendimentos em todo o Acre. Executada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a ação se credenciou como caminho de fácil acesso à Saúde para a população.

A 7ª edição do programa vem sendo realizada em Rodrigues Alves, entre os dias 3 e 4 de junho, com oferta de consultas ginecológicas, pediatras e ortopédicas, elastografia para pacientes hepatopatas, exames de imagem, de apoio diagnóstico, de endoscopia digestiva alta, laboratoriais, além de atendimentos de enfermagem, odontológicos, serviços sociais, regulação ambulatorial de consultas e entrega de medicamentos. A meta das equipes é atender, em média, 400 pacientes e realizar 600 procedimentos.

Catiana Rodrigues, coordenadora regional da Sesacre, destacou a eficácia da iniciativa, que vem diminuindo as filas de espera e dignificando a vida dos acreanos. “A população é grata ao governador Gladson Cameli e a titular da Sesacre, Paula Mariano, pela atenção dada às necessidades da regional do Juruá. Nesta etapa, o programa contempla as demandas do Complexo Estadual Regulador, o que representa um avanço à Saúde local”, enfatizou.

Para o povo, o programa representa esperança

Maria Raiumunda Oliveira buscou atendimento pediátrico para a filha Aila Negreiros, de seis meses. Para a mãe, o Itinerante é a única esperança de ter consulta grátis e com especialista pertinho de sua casa. “Desde os primeiros meses de vida, minha filha sofre com dores nos ouvidos. Procurei ajuda, mas não encontrei. Foi quando soube desses atendimentos e estou aqui também para agradecer, pois a vinda dessas pessoas vai ajudar os necessitados”, comemorou.

Apesar de residir a 720 km da capital Rio Branco, onde se concentram a maioria dos serviços, o cruzeirense Francisco dos Santos realizou ultrassonografia de próstata no mutirão. O autônomo define como “essencial o compromisso do governo”, que encerrou sua espera de três anos por assistência médica.

“Tive ajuda médica fácil e muito mais rápida, o que para mim é uma benção. Eu quero agradecer ao governo”, declarou o idoso.

Saúde Itinerante: números que salvam vidas

Em todas as regiões do Acre, sobretudo as de difícil acesso, têm pessoas assistidas e vidas sendo salvas pelas equipes de especialistas do Saúde Itinerante.

Os números retratam uma ousada ação de saúde e a efetiva presença do Estado na vida do cidadão.

Durante os meses de abril e maio deste ano, foram concretizados 1.769 consultas médicas, 2.398 terapias individuais e em grupos, 832 exames de apoio diagnóstico, 317 exames laboratoriais e outros. O Itinerante também realizou 1.362 consultas reguladas; aplicou 465 doses de vacinas, entre elas da covid-19; disponibilizou 92 testes rápidos para HIV, Sífilis e para as Hepatites B e C e beneficiou 214 acreanos com serviços odontológicos gratuitos.

O que disseram

“Pela dificuldade que os nossos usuários enfrentam para ter acesso aos atendimentos especializados, só temos que agradecer ao Estado, pois é um trabalho que tem gerado bons frutos”, Aluíldo José da Silva, secretário municipal de Saúde de Rodrigues Alves, ao falar da parceria que levou os atendimentos ao município.

“Rodrigues Alves vem sendo contemplada com atendimentos ginecológicos, o que traz um tratamento digno a essas mulheres”, Rafael Gomes, gerente-geral da Maternidade de Cruzeiro do Sul.

“O paciente tem praticidade no atendimento e sai com o diagnóstico pronto. Isso faz toda a diferença na vida do necessitado”, Taís Bestene Lins, biomédica e responsável pelo laboratório de análises clínicas.

Fonte: Agência Acre